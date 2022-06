9 Terrazas diferentes y espectaculares

Las coberturas de cañizo o brezo naturales son una buena opción para una pergola en una terraza de este estilo, con este material se puede dar una apariencia mas mediterránea y ademas resulta ser mas económica, aunque no tienen mucho tiempo de vida garantizan el cumplimiento de su función mas como protector solar, ante la lluvia no prometen mucha protección, su instalación es muy fácil, que no amerita tener un profesional en la materia. Dispuesta en una terraza con una gran pérgola de este material que hace contraste con un juego de muebles de mimbre y madera al mejor estilo mediterráneo, simplemente garantiza que se pasara un rato agradable en unión familiar.