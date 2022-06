¿Cuál es la mejor mesa para cocina/comedor?

Las mesas ovaladas ya no son muy utilizadas debido a que en honor a la verdad, no suelen ser muy cómodas y ocupan más espacio del que deberían. Pero si tienes espacio suficiente para unir el área del comedor con la cocina,entonces no dudes en incorporarla. Desde el punto de vista estético, aportan un toque diferente a la habitación y puedes jugar con la decoración que colocas en ella. Sillas con texturas y colores distintos es ideal, al igual que un jarrón y algún otro adorno que prefieras como centro de mesa.