Trucos express para dejar tus vidrios super limpios

Los muebles de vidrio como los ventanales, espejos, mesas y demás objetos de este material que tengas en casa, son muy delicados y propensos a romperse ante movimientos o tratos bruscos. Por ello es importante que al momento de limpiarlos, tomes las medidas necesarias para hacerlo. Por ejemplo, las esponjas de brillo ocasionan ralladuras en la superficie que después no puedes eliminar. Lo mejor y lo más recomendable es que utilices un paño de tela suave para frotar el producto sobre el mueble u objeto. Recuerda hacerlo con cuidado para no ocasionar grietas. Si quieres ideas de como incorporar el vidrio en tus muebles, inspírate con las de The Cotswold Company.