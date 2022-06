¿Qué colores elegir para que todo luzca limpio?

Por si no lo sabías, tener un juego de luces en varias áreas de la casa hará que tus pisos y paredes luzcan como nuevas. Verás, el efecto entre la luz y la sombra hará que todo se vea mejor de lo que imaginas. Si hay una mancha es probable que no se note, por eso muchas veces no notamos las imperfecciones porque no las encontramos cuando las luces brillan. La iluminación sobre los objetos y muebles hace que se vean más limpios aunque realmente no se vean así. Esta opción es excelente si tienes una terraza o porche donde siempre haces las reuniones, todo se verá limpio y elegante.