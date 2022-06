6 Pequeños jardines para pequeñas casas

El complemento ideal de una pequeña casa es un pequeño jardín, no hay duda de ello. Estos espacios pueden ser muy versátiles y se convierten en el desahogo de nuestros hogares. En ellos podemos pasar la tarde con nuestras visitas, desayunar en familia o hacer una buena parrillada un domingo junto a nuestros amigos. Todo el mundo necesita un espacio así en casa. Si crees que no tienes suficiente espacio en la tuya no temas, estos pequeños jardines te demostrarán lo contrario.