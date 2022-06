Cosas que puedes hacer en un terreno muy pequeño

Para aquellos que no les va muy bien con la vegetación, he aquí una buena recomendación. Que tal si en vez de sembrar grandes árboles o frondosas plantas en la jardinera no creamos un dulce y espinoso jardín xerófilo. Podemos mezclar diversas especies de cactus, unas cuantas piedras y pintar la pared de fondo con un estuco especial. Esto le dará a nuestro jardín un toque un tantito mejicano pero muy hermoso.

