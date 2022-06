¡Increíble! De chiquero a casa ultramoderna

Cuando crees que todo está perdido, la magia de la renovación y la remodelación llega para hacer de las suyas y darle un giro de 360° a espacios que a primera vista pueden lucir viejos, olvidados y sin valor. Cuando se tienen ganas y creatividad, no importa el estado original del inmueble a remodelar, un diseño funcional y moderno es capaz de transformar y revalorizar cualquier espacio; este es el caso de la Barn House, obra de la arquitecto Inês Brandão. El reto de esta transformación fue tomar una construcción prácticamente en ruinas, pero que a los ojos del arquitecto era un diamante en bruto listo para explotar, ya que contaba con una estructura inicial que aún se mantenía en pie y una espacialidad peculiar debido a su condición previa de granero. No te pierdas como la magia de la arquitectura y el diseño lograron renovar por completo este espacio, te aseguramos que no podrás reconocer el antes del después