8 Ideas hermosas para los topes de tu cocina

En la cocina, la superficie que tengas para preparar tus comidas es muy importante. Este material debe ser fuerte, no ser poroso, fácil de limpiar, resistir humedad, ácidos y calor. Son varias características que si no las tiene, realmente no será fácil el mantenimiento de tus muebles, en un área de tanto trabajo diario, como es la cocina de tu casa. Por eso veremos algunos topes de cocina y cuando vayas a decidirte, al elegir para tu casa, debes hacerlo pensando en su mantenimiento y limpieza diaria y que la higiene la puedas tener siempre donde realizas ese trabajo indispensable para la salud de la familia, preparar sus alimentos.

Tendrás que elegir entre el concreto, cuarzo compacto, mármol, formica, encimeras sintéticas, de madera, hasta de acero inoxidable. Ven y recorre con homify algunas cocinas con diferentes materiales en el tope y algunos consejos de forma e iluminación.