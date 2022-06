¿El interior de tu hogar te aburre hasta las lágrimas? ¡aquí hay 6 ideas para actualizarlo!

El diseño de interiores es algo que no tiene por qué ser manejado solo por especialistas o eruditos en la materia. Tú puedes cambiar el interior de tu hogar manteniendo presente estos consejos esenciales para que logres una decoración con la que te sientas no solo cómodo, sino satisfecho. Arriésgate teniendo presente siempre, nociones fundamentales como la de equilibrio visual, proporción y armonía. También, antes de empezar, define el estilo decorativo que más vaya acorde con tus gustos y con el ambiente que quieras crear (familiar, de diversión, etc.). De igual manera, ten en mente los colores y esos elementos que quieres destacar. No lo dudes más y haz de la casa que imaginas, una casa real.