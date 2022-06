Ganar luz sin perder intimidad

Sí. Has leído bien. Tus paredes también pueden ser translucidas. Existen materiales de construcción a base de concreto con propiedades que trasmiten claridad debido a la adición de fibras ópticas, y son incluso más livianos y resistentes que los tradicionales. Al exponerse en bruto no es necesario añadir acabados, y siendo casi transparentes dan paso a la luz no concediendo visibilidad. En este ejemplo vemos como el entorno no se ve sino que se presume con un juego de sombras.

Ahora bien, si deseas obtener luz y privacidad y aun así la opción de poder ver hacia afuera también hay materiales que te permiten esto. Sigue leyendo y te explicaremos cómo.