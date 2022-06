5 Tips para renovar un apartamento viejo

Dependiendo del tipo de inmueble o nuestro presupuesto, muchas veces no podemos realizar un cambio radical o modificar ciertos aspectos de la casa como por ejemplo: La cocina. Sin embargo, ésto no quiere decir que no podamos renovar y refrescar su imagen con algunos sencillos cambios. Respetando la ubicación original, la cocina del nuevo y moderno apartamento acondicionó los muebles existentes y combinó el minimalismo con una llamativa trama para el piso utilizando baldosas hidráulicas para mantener el encanto de la casa, dando como resultado un look ecléctico, fresco y moderno.