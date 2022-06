Eliminar la cal y el sucio del baño: ¡6 consejos!

¿ácido clorhídrico? Asusta pensar en usar algo con ese nombre; también se llama ácido muriático, de cualquier forma que s ellame si lo usas para quitar el moho negro de tu ducha tienes que estar muy pendiente que debes protegerte, el baño debe tener buena ventilación la mayor posible, usar guantes que te protejan las manos, aunque esta precaución debes tener en el uso de cualquier producto tóxico, aunque con este último más todavía

. Es cierto que este ácido muriático acaba con el moho más resistente, que consigas en tu baño, en la ducha o bañera, también es necesario que extremes el cuidado al usarlo. La proporción es de tres partes de agua por una de ácido; al hacer la mezcla ¡Ponte guantes! No te confíes en que lo puedes hacer sin que se derrame ni un poquito, la confianza te puede jugar una mala pasada y después lamentarte por una dolorosa quemadura. Colócalo en las zonas afectadas tratando de no salpicar. Usa un cepillo para restregar bien donde se encuentre el moho; déjalo actuar una media hora. Limpia con abundante agua , déjala correr bastante, para eliminar los rastros de ácido y limpia con un paño seco. No dejes sin ventilar mientras haces todo el procedimiento.