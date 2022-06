Cómo puedes atrapar un ratón: Los 10 mandamientos

Los ratones, que no sean las mascotas, como los hamster o cobayos, son focos de infección seguro. No hace falta que te muerdan, sus excrementos en los sitios que menos piensas en mesas o la cocina son portadores de enfermedades. Si solo tienes uno es más fácil atraparlo antes que sea una plaga. Si no logras detenerlos con estos consejos, busca un exterminador profesional, que acabe con ellos, antes que se convierta en una verdadera plaga.

