17 opciones de piscinas que puedes tener en tu casa

En realidad la piscina es pequeña aunque no lo parece, pues es circular. No hay posibilidad de alejarse si entran varios a bañarse. Pensar en profundidad con tan poco espacio de desplazamiento es imposible; el movimiento de los brazos requiere una profundidad de 70 cm y en este caso no hay espacio para moverlos. Sin embargo el diseño es sugestivo y especial para una experiencia diferente en un jardín algo reducido.