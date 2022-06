Tu espectacular casa rural

Si creías que no encontrarías nunca la casa rural de tus sueños, he llegado a desmentirte, ya que en una curiosa búsqueda por homify me encontré con un precioso y único tesoro cerca de el lago Trasimeno, en la región de Umbría, Italia. Esta belleza de la arquitectura fusiona lo antiguo con lo contemporáneo de una forma extraordinaria con una elegancia sin precedencias. Fue diseñada por el arquitecto italiano Marcello Gavioli.

Fue diseñada como la casa vacacional de una familia en la preciosa ciudad de Perugia y la traemos a este libro de ideas por la cantidad de bellos detalles y buen diseño que nos muestra. Lo mejor del caso es que son intervenciones muy sencillas y realmente económicas. Sin duda alguna no puedes dejar de ver este fantástico libro de ideas.