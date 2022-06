¿Quieres diseñar tu propia casa? ¡Toma nota!

Aunque la nueva vivienda sea edén perfecto, debemos recordar que vivir en una casa no solo incluye vivir en la propiedad, sino también en el entorno inmediato que la rodea. Al buscar un nuevo terreno o locación para el proyecto, es sumamente importante visitar el sitio en persona, de esta manera se aprecia mejor el entorno, vecindario, áreas verdes y posibles factores que no sean tan agradables. Conocer los usos permitidos en tu nuevo vecindario te ayudará a saber si en un futuro existen propuestas comerciales o de otra tipología que debas considerar para elegir la ubicación en cuestión. No olvides tomar en cuenta las calles y avenidas cercanas, ya que mientras más transitada sea la vía, mayor será el ruido que esta genere. Analiza con tiempo y detenimiento la ubicación, ya que esta será un factor determinante en el diseño de tu nueva vivienda.