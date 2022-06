¿Qué colores usar en una cocina pequeña?

Cuando de ampliar un área se trata el negro es un color no recomendable, ya que puede generar una sensación opresiva. Sin embargo, esta es una tonalidad neutra capaz de aportar elegancia con mucha clase. Por lo general, las cocinas pequeñas no tienen una buena entrada de luz; de modo que una cocina negra no es una buena idea. Ahora bien, si el negro es combinado con blanco (en cuyo caso el blanco es la tonalidad prevalente en la decoración) y el negro es utilizado únicamente para generar un efecto sofisticado, tu combinación quedará espectacular. En este sentido, utiliza el negro en puntos específicos, muy sutilmente, como en los electrodomésticos, cocina, apliques, etc.

