6 Lámparas increíbles que puedes hacer TÚ MISMO

¿Estás buscando unas lámparas nuevas para darle un look diferente a tu hogar?, ¿te parece que todas son carísimas y no te explicas por qué?, ¿ninguna termina de convencerte y te gustaría encontrar otra alternativa? Pues has llegado al post indicado, pues en esta oportunidad te daré muchas ideas sobre cómo realizar por ti misma (o) –DIY– unas lámparas espectaculares. Con el poder del DIY para decorar, podrás ahorrarte ratos de molestia, tiempo perdido visitando tiendas y lo mejor es que ocuparás tu tiempo libre de una manera muy útil y entretenida. Ah, casi se me olvidaba; lo mejor es que para ello tendrás que utilizar materiales reciclados de distintos tipos, colores y materiales, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente. ¿Curiosa (o) por saber más? ¡Entonces, manos a la obra!