7 ideas para combinar el color de las paredes y los muebles

Nos gusta detenernos para analizar el estilo. Ya vistes que hay muebles desgastados o decapados, lo cual es una características del estilo Shabby Chic, pero la pared tiene figuras propias del estilo retro. Pero como lo hemos recalcado, lo importante es el todo y la fusión con buen gusto. Pero y ¿el color? La respuesta está en la imagen anterior. La regla es la misma. Blancos y color madera más el gris No importa que el blanco y la madera esté decapado o pintado con esa técnica, pues sigue siendo blanco y sigue siendo color madera. Sin embargo no tenemos aquí un blanco puro, es un blanco hueso o en definitiva no es puro. No importa, se aplica el mismo criterio.