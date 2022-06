¡Fabulosos inventos que cambiaron tu vida en casa!

¡Sin duda alguna, las laptops, tablets y teléfonos inteligentes llegaron para cambiarnos la vida! Las cartas escritas a mano se cambiaron por otras hechas a computadora, los trabajos de la escuela ya no se hacen a mano tampoco y mucho menos las tesis de grado (AFORTUNADAMENTE), ya las madres no gritan tanto en la calle para hacer que vuelvas a la casa después de jugar (ahora sólo mandan un mensaje de texto y los niños no juegan como antes, de hecho le piden al niño Jesús aparatos tecnológicosde ultima generación). Ahora las parejas se pelean porque el otro le dio like a una foto de algún (a) desconocido (a) y en vez de hablar hasta altas horas de la noche desde el teléfono de la casa, lo hacen por chat. Efectivamente, estos avances tecnológicos han afectado nuestra forma de vida, nuestras costumbres y en muchos casos lo han hecho de forma positiva. Sin embargo, de vez en cuando es bueno ver hacia atrás y rescatar aquellas costumbres que podrían hacer nuestra vida mucho mejor.