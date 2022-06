Tutorial Arq. Interior. LECCIÓN # 3: El Buen Gusto

El “gusto” es el poder de discernir, interpretar y sentir la belleza, el orden, la proporción, la simetría. Ese poder mejora con el conocimiento y la experiencia. Es decir es una cualidad y es dinámica.

La historia ha aprobado o desaprobado la creación de algunas culturas como de “buen” o “mal gusto”. Por ejemplo en los periodos correspondiente a Luis XV; Luis XVI y el periodo Georgiano han sido catalogados como de gran belleza y buen gusto. Pero, muy importante; no significa que las creaciones posteriores no lo sea, ya que el gusto cambia, porque la gente cambia. Sin embargo, no importa la época si en ese diseño se puede discernir, interpretar, apreciar y sentir la belleza, el orden y la proporción.

En este ambiente se observan texturas por la incorporación de cortinas, alfombras, cubrecamas, sábanas, almohadas de gran elegancia y lujo y se percibe rápidamente su belleza. Observa; ¿qué ves allí? Verdad que hay una interpretación positiva para el que desconoce cuestiones técnicas acerca del diseño de interiores. Y para el conocedor; su afirmación sería: belleza, orden, equilibrio, calidad.