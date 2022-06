5 fabulosas ideas de reciclaje que ¡TODOS querrán aplicar!

A veces no nos damos cuenta de la forma en que podemos mejorar nuestros espacios, es probable que estamos tan metidos en el día a día que no pensamos en el verdadero potencial que podría tener hasta un piso antiguo… En esta imagen puedes notar cómo los propietarios decidieron mantener la hermosa pared de ladrillos en su sala, lo cual le da ese plus que tanto gusta. Lo mismo ocurre con los pisos, ventanales y puertas. Si piensas en desecharla, dale la vuelta y considera usarla como un mesón antiguo para el jardín, ¿no es maravilloso?