14 ideas para decorar la pared de tu dormitorio (¡fáciles y actuales!)

¿Quién dice que un jardín dentro de tu dormitorio no es válido? Ya aquella idea que no se puede tener plantas donde duermes, pasó a la historia.Investiga para que compruebes que no es cierto; que te robe tanto oxígeno unas pequeñas plantas, que no puedas dormir sanamente con ellas adornando una pared.

Cuando te decidas, busca unas pequeñas macetas y siembra planticas que se den en el interior, hay mucha variedad. Estarás a la moda, con tu jardín vertical, como el de la imagen que te mostramos.