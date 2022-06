Guía para demoler una pared interior

Si tu quieres hacer la demolición ,recuerda que no es un muro para golpear y liberar estres; tienes que hacerlo pensando en que lo golpes pueden dañar las paredes próximas a ésta que quieres demoler, así que pon la cabeza en lo que haces y no te descuides. Pueden afectarse los acabados d las demás paredes o hasta dañar el sistema estructural si no se tiene cuidado con lo que se hace.