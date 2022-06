¡10 consejos de limpieza para iniciar el año como se debe!

Hoy te vas a caer para atrás de todas las cosas que dejamos pasar, es decir… ¡las cosas que dejamos de limpiar! Si en este preciso momento estás pensando en las actividades comunes como lavar los platos, asear la sala… ¡No has dado en el punto! Esto se trata más sobre el cepillo de dientes, los botes de basura, los accesorios del baño, así como los de la cocina… Aquí todo importa, cada detalle vale la pena porque se trata de tu higiene y tu salud. No limpiar éstos objetos es de lo más común, así que no te sientas mal si piensas que eres descuidado, en realidad muchas personas en el mundo tampoco lo hacen. Por eso, hoy te daremos ese empujón que tanto necesitas para que limpies con conciencia y ¡Comiences el año como es debido!