¡7 Metas que debes cumplir este año! – Proyectos DIY

Cuando empiezan los primeros meses del año, inician tus resoluciones y metas para los 365 días venideros, pero casi siempre después de plantearlos mil y un cosas, para cuando finaliza el año terminamos haciendo una o dos si acaso. Este 2016 queremos que sea distinto, primero empecemos por considerar y trazar metas realistas, soñar no cuesta nada pero es mejor tener los pies en la tierra y plantear metas que con esfuerzo y trabajo sabemos que podemos cumplir. Elimina de tu lista la típica Empiezo la dieta el lunes sabemos que ese lunes nunca llega, por ejemplo.

Lo mejor es tener una pizarra en tu cuarto o en un espacio de la casa que sabes que verás todos los días, anotar la lista de cosas que quieres cumplir durante los próximos meses, procura que no sean más de diez para empezar, así podrás ir tachando de la lista las cosas que vas culminando y agregar nuevas si te parece necesario, recuerda que la realización de estas metas depende única y exclusivamente de ti, no trates de culpar a nadie más si las cosas no salen como querías. Aquí encontrarás una lista de geniales proyectos D.I.Y que todos nos deberíamos plantear hacer para este año.