10 modernos salones en beige ¡hermosísimos!

Siempre la iluminación a sido una aliada e la decoración de interiores; más aun cuando la luz natural no le llega con suficiente cantidad a un salón de la casa. En estos casos hay que ponerse creativo y diseñar la iluminación para que supla esa carencia.Se elige una combinación de color blanco y beige, para que se vea más amplio el espacio y con un diseño apropiado de iluminación, el efecto que se crea permite que no se aprecie tanto la falta de ventanas. alas luminarias tienen que ser en color natural para que no se rompa la armonía visual que se tiene al utilizar colores neutros en la decoración.