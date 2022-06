Lee esto y dile ¡Adiós al desorden!

Este consejo va enfocado a las personas que son obsesivas de las compras y no miden la utilidad de estas. Que lo veamos en la tienda y nos guste, no quiere decir que realmente lo necesitemos en casa. Piensa antes de comprar, ¿Realmente necesito esto? Evita acumular cosas que terminarás dejando en una esquina o en una gabeta y que nunca usarás. Recuerda que mientras más objetos y muebles tengas, es más trabajo para ordenar y limpiar todo. No malgastes dinero y ahorra espacio en tu casa.