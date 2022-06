7 trucos del Feng shui para atraer dinero a casa

¡No a la acumulación de peroles que no necesitas!Esa actitud evita que circule las energías positivas en particular. Organiza tus pertenencias (objetos de decoración, ropa, artículos de papelería… Todas tus pertenencias desde ropa hasta artículos de papelería y dona lo que esté en buenas condiciones pero no uses y bota lo que ya realmente ni funciona ni sirve para ti o para otros.Una limpieza profunda siempre es necesaria para que las energías positivas circulen no se estanquen. Si puedes haz una venta de garaje que eso te traerá algo de bolívares por cosas que ya no estés usando.