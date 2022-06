¡6 ideas de cuartos matrimoniales para enamorarse al máximo!

Algunas personas no le dan la importancia a las cortinas, aunque no lo creas éstas son perfectas para proteger los muebles del sol, aunque lo más hermoso de ellas consiste en iluminar el dormitorio y darle ese look íntimo que toda pareja recién casada necesita, ¿no es así? Parece mentira pero las cortinas al igual que las alfombras deben combinar muy bien con el resto de la decoración. Elige colores suaves u oscuros, todo dependerá de la tonalidad de las paredes, ¿ya sabes cuál te gusta para la habitación? Si aún no das en el clavo… Entonces, ¡pregúntale a tu pareja!