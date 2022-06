¡Decora tu cocina y comedor SUPER elegante!

Para quienes le fascina tener todo controlado y prolijo, mantener la zona del comedor y la cocina con un mismo estilo es lo ideal, debido a que todo se mantendrá uniforme y lucirá perfecto y combinado. Esto no quiere decir que no lo puedas cambiar… Si necesitas más bien, expresar ¡Hasta en la cocina! La distinción de cada área llévalo a cabo. Lo único que debes considerar es que cada zona combine perfectamente con la otra y que no cree un aura de desequilibrio, ¡no olvides que todo forma un conjunto!