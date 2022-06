11 pisos fabulosos para patios y terrazas

En la anterior imagen tenias la piedra sobre un suelo de tierra, en este piso tienes la grama entre las piezas de piedra laja. También en lugar de grama puedes tener alguna plantica rastrera, que no necesites poda y son una excelente solución.Entre los tipos de grama utiliza uno que no sea de mucha altura y no tengas que estar podando, consulta con el vivero donde la comprarás, que te asesoren; puede ser la grama japonesa, verifica si donde la colocarás es de mucho sol o mayormente de sombra para elegir una buena grama que se mantenga perfecta en el espacio elegido. Puedes colocarla en un camino del patio, como el de esta imagen o en todo el espacio de tu patio o terraza.