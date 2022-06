¡Mosca! Si vas a dejar tu casa sola debes leer esto

Si las fechas de vencimiento permiten holgura, no te desprendas de esos productos. De no ser así, es mejor donarlos a alguien que los use oportunamente. Quédate solo con mercancía seca, pero duplicando el embalaje, ya que la despensa no se abrirá y por lo tanto no se ventilara. Deja la alacena limpia para evitar cocos u otros insectos. La nevera debe vaciarse completamente, limpiarla profundamente y dejarla entornada o con poca abertura, permitiendo que el aire entre. Coloca una tela en la zona superior que sostenga la puerta, evitando que se cierre en caso de brisa. Si no cumples este protocolo la encontraras llena de hongos.