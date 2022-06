¡Hermoso! haz un lecho de flores en tu jardín

Para comenzar a crear tu lecho de flores, deberás seleccionar dentro de tu jardín el lugar exacto donde quieras que quede ubicado. No solo debe ser un punto que quede agradable a la vista y luzca llamativo, sino también deberás considerar cuatro aspectos importantes. El primero de ellos es, que la superficie sea plana. Segundo, asegurarte de que el lugar escogido tenga un buen drenaje, de no ser así las flores no tendrán las condiciones necesarias para prosperar. Tercero, que cuente con buena iluminación solar. Y por último, que tenga un suministro de agua cercano.