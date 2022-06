¿Qué es el Corian? ¡Lo que debes saber para utilizarlo en tu casa!

La tecnología va avanzando y todos los días encontramos nuevos materiales y nuevas técnicas, que permitan renovar las viviendas y sus equipamientos, por algo nuevo que facilite el funcionamiento o de opciones diferentes a lo que hasta ahora tenemos.Si no te pones al día con lo nuevo, no conoces sus ventajas o desventajas no podrás optar por ellos. Por eso en homify te damos esta variedad de información para que siempre tengas a mano conocimientos como para descartar o aceptar los diferentes materiales y técnicas nuevas, que han surgido en el mercado. Hoy te haremos un recorrido por uno de los nuevos materiales, el Corian, qué es, para qué se utiliza y desde cuando se está usando. Así te informas que el Corian es un material sintético para superficies sólidas desarrollado por la firma Dupont. Está compuesto por 1/3 de resina acrílica (PMMA) y 2/3 de hidróxido de aluminio (trihidrato de aluminio).

Además de esta información técnica es interesante que conozcas que puede aportar al diseño de los interiores de tu casa. Saber algo más de sus características, ventajas, desventajas y costos, esta información te será de utilidad si vas a comprar un mueble para tu casa, entonces te puedes hacer una idea de si lo utilizas, que garantía puede ofrecerte este nuevo material, el Corian.