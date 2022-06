Los 6 mejores pisos para casas modernas

El piso es una parte importantísima en la decoración de cualquier casa o apartamento. En este punto, no solo buscamos el diseño sino también la calidad de los materiales. Para revisar las características más importantes encuentras que la resistencia al desgaste, a la humedad, su dureza y que mantenga el color y diseño de cada pieza que se utilice; están entre lo más deseado para un material de recubrimiento de pisos. Las propuestas que puedes encontrar en el mercado actual van desde lisos a brillantes o en color mate, después tienes pisos con o sin texturas, rústicos de arcilla o piedra, de cerámica o madera, de materiales sintéticos o de mármol, y como novedad en la decoración actual encuentras el uso del cemento crudo o pulido.

Es importante definir qué tipo de piso va en cada habitación de la casa, no solamente su estilo y la decoración en general, porque el tipo de piso tiene una relación directa con la habitación en la que finalmente será instalado. Debes tomar en cuenta algo muy importante como es la base donde se asentará el piso que has elegido, ya que no todos los tipos de piso necesitan de igual base, para que estén bien colocados. Según las especificaciones que tienen cada piso al instalarse, se comienza por una base de cemento muy bien nivelada. En baños y cocina, el nivel final de los pisos deberá tener especial diseño para la escurrentía del agua, hacia los centro- pisos que tienen estas habitaciones, para el drenaje del agua.