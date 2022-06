¡La casa que nos abraza!

La casa se caracteriza por tener dos fachadas totalmente diferentes, una angular y la otra su antónimo, que más bien busca refugiarse de la calle sin intenciones de ser vista por nadie, si no más bien de ocultarse. Una ligera curva a su ves le da un toque especial y característico al diseño, que además se acentúa con la extraordinariamente única y particular cubierta de paja, elemento que realmente es novedoso para una casa con tantas características modernas. ¿Qué locura, no? Esta rara fachada le da una textura aterciopelada a la casa que para serles muy francos me parece realmente muy interesante.