6 fantásticas ideas para colocar la lavadora en un baño pequeño

Cuando el espacio dentro de tu baño no es muy grande y necesitas colocar en él la lavadora, no te queda otra salida que eliminar algunas coas de tu baño que no sean indispensables y así hacer el espacio que necesitas para la instalación de este equipo.

Al suprimir algunos muebles o elementos que te sirven para guardar pero que puedes resolverlo en otro lugar, esta es una de las opciones que tienes para colocar tu lavadora dentro del baño.