¡Una piscina en tu patio! Esto es lo que que saber para construirla

Si tu decisión es hacer una piscina bajo techo debes tomar en cuenta que esta se haga simultáneamente con la construcción de tu casa y de esta forma su estructura esté diseñada tomando en cuenta la estructura de la piscina. Si la piscina quieres construirla bajo techo y ya la casa está construida debes consultar con los profesionales, arquitecto e ingeniero, que diseñaron tu casa y confirmar que la nueva construcción de tu piscina no altere las bases de la casa y que pueda provocar un daño al soporte de tu vivienda.

Si la piscina es de exterior debes optar por un terreno que no tenga árboles, que al crecer sus raíces puedan dañar las paredes o el piso de tu piscina, así mismo que no esté bajo estos árboles que sueltan hojas; eso te costaría un mantenimiento mayor al permanecer todo el tiempo con la suciedad que desprendes esos árboles, debe tener una mayor cantidad de horas expuesta al sol, para que la temperatura del agua sea agradable todo el tiempo, en el caso que no vayas a tener un sistema de acondicionamiento de la temperatura del agua, que te obliga a una mayor inversión.El tipo de terreno, o los desniveles que tenga no es mayor problema siempre se podrá excavar con maquinaria donde la vayas a construir.