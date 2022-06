Lo que han hecho en este patio trasero ¡es una joya!

Para cualquier diseño siempre es necesario una primera idea que reflejamos en un sketch, croquis o un garabato como queramos llamarlo, siempre será lo mismo y ¿qué mejor lugar para colocar nuestra mesa de trabajo que frente a aquel paisaje verde y exuberante?, ya se que me pueden decir que estamos frente a una columna pues eso no importa, el ser humano tiende a mirar siempre en diagonal y en perspectiva. Hablando de la columna observemos su materialidad, es de ladrillo al desnudo, sin ningún tipo de recubrimiento, los materiales son trabajados al natural, de una manera rústica y sencilla. ¿Hermoso no creen?