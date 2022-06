¡Secretos para limpiar tu casa COMO POR ARTE DE MAGIA!

Aunque parezca más que evidente, en ocasiones queremos limpiar a profundidad nuestra casa y no podemos por falta de insumos adecuados. Hay objetos que no pueden limpiarse de la misma forma y con los mismos productos que otros. Por ejemplo, los materiales necesarios para limpiar el baño son muy distintos de los requeridos en la cocina o para limpiar el piso. Si no quieres gastar altas sumas de dinero en productos especiales, te recomiendo que utilices productos básicos pero de buena calidad que tenga una utilidad múltiple. Percátate bien que los ingredientes no vayan a afectar los objetos que deseas limpiar.