Cómo amueblar un apartamento tipo estudio con ¡MUY POCO PRESUPUESTO!

Aunque parezca evidente, a la hora de rentar, amueblar y/o decorar cualquier inmueble es vital definir el presupuesto máximo que podrás destinar para ello, incluyendo los gastos de servicios y la durabilidad del mobiliario. Establece prioridades y mantente enfocada (o) en ellas; por ejemplo como prioridades tienes, la compra de una cama, una mesa o escritorio, nevera, cocina y artículos de cocina. Posteriormente, crea una lista con el resto de los artículos necesarios (más no prioritarios), tales como microondas, televisor, licuadora, etc. De esta manera serás capaz de distribuir los costos y podrás analizar bien qué es lo que realmente se necesita en la casa. Asimismo, esto te permitirá no gastar más de la cuenta en algunos artículos; es decir, ¡te mantendrá alejada (o) de las tentaciones!