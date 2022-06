6 Fotos de una casa rústica moderna

Entre los materiales predominantes tenemos el vidrio, la madera y el mármol, que en conjunto son simplemente sinónimo de altos niveles de elegancia y buen estatus. Este rincón dedicado al baño es un sueño sacado de una película. No solo por sus acabados si no por sus modernos y sofisticados muebles combinados perfectamente con los clásicos (como es el caso del mueble del lavamanos y la silla). Me recuerdan a alguna terma o aquel bello y delicioso spa que tanta falta me haria.