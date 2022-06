Casas modernas – ¡7 ideas geniales con baldosas!

No olvides que tus baldosas modernas no son de uso exclusivo del interior del hogar, tu jardín, terraza, porche e incluso tu fachada pueden hacer un gran uso de ellas; sólo que en este caso los modelos deberán ser bastante más gruesos que los usados para el interior de la casa. En el caso de tu jardín o patio, es recomendable que selecciones un modelo sencillo dejando que sean las flores y plantas quienes llamen la atención de todos quienes visitan dicha área. Ahora, si quieres destinar un área en particular para crear un punto focal en tu decoración exterior, puedes optar por hacer una obra maestra juntando varias cerámicas; por ejemplo, puedes diseñar una flor en el suelo o pared. Las opciones son muchas y los límites los pones tú.