Pérgolas de madera para tu casa: ¡15 ideas para el patio o la entrada!

Recubriendo la pared el bambú, en la cubierta de la pérgola, el bambú. Este material cada vez es más usado por su fácil producción y poca dificultad al trabajarlo. El aspecto de esta madera, su color, forma y la textura que se consigue cuando se usa como recubrimiento es muy interesante. No es buena para soportar peso, como elemento estructural no es muy recomendable, solo con diseños muy especializados se ha usado en algunos proyectos estructurales.Para sombrear espacio como en esta imagen o recubrir paredes es perfecta y no costosa.