Decora YA el descanso de las escaleras

Casa do Páteo

En una familia no todos comparten los mismos gustos, hay quienes prefieren el estilo moderno, otros el minimalista, otros el clásico, escandinavo, etc.; es por esto que el estilo ecléctico es para todos los gustos. El mismo combina diferentes tendencias decorativas en un mismo ambiente, llenando tu entresala de vida, color y estilo. Una entre sala de estilo escandinavo es ideal también para realizar la decoración en familia y darle a cada uno la posibilidad de escoger el accesorio o mueble de su preferencia, así todos se sentirán parte del resultado final y disfrutaran tanto de esta misma área como tú misma (o). Esta casa portuguesa realizada por Casa do Páteo, es una vivienda que dispone de una sala de estar en el entrepiso desde donde se puede disfrutar de la fabulosa convivencia entre los elementos elegidos, principalmente madera y piedra, la primera con toda la tendencia rural, mientras la segunda cuenta con una imagen modernista fenomenal.