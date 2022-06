¿Invitados inesperados? Así se limpia la casa a la velocidad del rayo

“Ya vamos llegando”… es el anuncio de la cuenta regresiva para empezar ¡a correr! pues, aunque sabías que ibas a tener visita, tus ocupaciones no te permitieron arreglar la casa como es debido. ¿Cómo salir airoso de esta situación y no fallar en el intento? Y con fallar nos referimos a que, en mitad de la reunión con tus familiares o amigos, te percates de ese ‘algo’ que no limpiaste y que está a la vista de todos. Para que eso no suceda hemos preparado una lista con útiles consejos para que tu casa esté perfecta en poco tiempo.