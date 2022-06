¡Increíble! Casas pequeñas y modernas

¿Bueno, y quién dijo que las casas pequeñas no pueden ser modernas? Uno de los retos que nosotros los arquitectos nos enfrentamos día a día es ese: pelear con los metros cuadrados . La meta es siempre crear espacios habitables , lo que significa: espacios donde la gente se sienta segura, cómoda y feliz. Cuando el espacio es escaso eso no quiere decir que la meta es imposible sino que es un rato aún más grande ¿Y en este país, a quién no le encantan los retos? Si sigues leyendo te mostraremos 6 casas que parecen increíblemente espaciosas y comodas pero en realidad son pequeñitas .

¡¿Cómo lo hicicieron?! Echémos un vistazo…