9 ideas para que decores una sala pequeñita

No siempre una sala tiene un gran espacio, ahora por lo general las casas son más pequeñas y eso repercute en todas las habitaciones incluyendo la sala. Esta realmente no debe ser excusa para que no te ocupes firmemente, de la decoración y sacarle el mayor provecho a cada centímetro cuadrado de espacio; hasta poder hacerla parecer un poco más amplia… Eso si con un poco de imaginación y buscando los detalles que la hagan más interesante en su reducida dimensión. En este libro de ideas te vamos a dar 9, que te pueden ayudar a encontrar qué hacer en esa sala pequeñita.