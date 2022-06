8 Ideas con los que las que puedes hacer que tus alimentos duren más

Nunca guardes juntas las papas y las cebollas, son alimentos que tienes con frecuencia en la cocina y saber como hacer que duren, cuando los compras, es un aporte a la alimentación familiar.

Quita la suciedad de las papas sin lavarlas, con un trapo o cepillo, se deben almacenar limpias pero no lavadas. Almacenarlas en un lugar con buena ventilación que puede ser la alacena.Si son muchas y tienes una manzana, las guardas con una manzana y no le saldrán brotes a las papas.

Las cebollas tienen un buen truco que no te imaginabas, para que te duren varias semanas: las colocas dentro de una media que ya no uses y haces un nudo entre una y otra para mantenerlas separadas entre si y las colocas en un lugar fresco y ventilado.